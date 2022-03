Krieg gegen die Ukraine : UNHCR: 677.000 Menschen aus der Ukraine geflüchtet

Ukrainische Bürger bereiten sich an einem Bahnhof im Westen der Ukraine vor, in einen Bus nach Polen einzusteigen. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Genf Mehr als eine halbe Million Menschen sind schon vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet. Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge macht sich Sorgen über diejenigen, die nicht die Mittel zur Flucht haben.

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind nach UN-Angaben bereits 677.000 Menschen in Nachbarländer geflüchtet. Rund die Hälfte sei in Polen angekommen, sagte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, am Dienstag in Genf.