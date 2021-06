Parlamentswahlen : Unregelmäßigkeiten und Militärpräsenz bei Äthiopien-Wahl

Addis Abeba Regierungschef Abiy Ahmed hatte sich den Wahltag anders vorgestellt. Es sollten die freiesten Wahlen in der Geschichte Äthiopiens werden. Nicht nur der Konflikt in Tigray überschattete den Tag.

Jedoch berichtete die äthiopische Wahlkommission bereits nach einigen Stunden von Unregelmäßigkeiten. In der Hauptstadt Addis Abeba waren an wichtigen Standorten Militärfahrzeuge zu sehen.

Kandidaten, die nicht der Regierungspartei angehörten, seien in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt worden, sagte die Vorsitzende der Wahlkommission, Birtukan Mideksa, während einer Pressekonferenz. In drei Regionen sei auch die Arbeit der Wahlbeobachter erschwert worden, erklärte Mideksa weiter.

Trotz der Unregelmäßigkeiten standen vor den Wahllokalen in Addis Abeba und in anderen Teilen des Landes bereits um 6.00 Uhr (05.00 MEZ) Wähler an. Nach offiziellen Angaben haben sich in dem Land mit mehr als 110 Millionen Einwohnern 37,4 Millionen Menschen zum Wählen registriert. In 64 der insgesamt 547 Wahlbezirke wird aus logistischen und Sicherheitsgründen erst im September gewählt werden können. Erste Ergebnisse werden nach einer Woche erwartet.