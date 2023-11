Gaza-Krieg Unruhen im Westjordanland - Sorge vor Erstarken der Hamas

Um die Stabilität im Westjordanland zu wahren, müsse Israels Regierung „gegen palästinensische und jüdische Gewalt gleichermaßen“ vorgehen, betont der Analyst Lederman im „Time“-Magazin. Die Siedlergewalt bedrohe auch die Integrität der israelischen Demokratie und die Sicherheit des Landes. Die Stationierung einer großen Anzahl an Soldaten im Westjordanland zum Schutz der Siedler habe zudem zu einer Vernachlässigung der Sicherheit an anderen Grenzen geführt. Über die Grenze zum Gazastreifen waren am 7. Oktober Tausende Terroristen eingedrungen, um Massaker in Israel zu verüben.