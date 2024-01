Kritik an Palästinenserhilfswerk UNRWA-Chef international unter Druck

Die aktuellen Vorwürfe gegen das Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) lösen international Schockwellen aus: Israels Regierung will beweisen können, dass zwölf Mitarbeiter von UNRWA an den Massakern der Hamas am 7. Oktober auf den jüdischen Staat teilnahmen. Es könnten sogar weitere Fälle hinzukommen. Die wichtigsten Geldgeber, darunter die USA und Deutschland, wollen zunächst keine neuen Mittel an die 1949 gegründete Organisation überweisen. Philippe Lazzarini (geboren 1964) ist der Generalkommissar des UNRWA. Diese ist mit 30.000 Mitarbeiter der größte Anbieter sozialer Leistungen für Millionen Palästinenser.