Klausel im Völkerrecht Hilfswerk UNRWA hält palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten

Es ist sind äußerst schwerwiegende Vorwürfe: Zwölf Mitarbeiter des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA sollen in den beispiellosen Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 verstrickt gewesen sein. Staaten wie Deutschland, Großbritannien, Japan, Kanada, Neuseeland und die USA setzten als Reaktion auf die Vorwürfe insgesamt mehr als 400 Millionen Euro an Zahlungen aus. Es mehren sich Rufe, das Hilfswerk aufzulösen.