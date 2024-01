Kommentar zu den Vorwürfen gegen UNRWA Bestätigen sich diese Vorwürfe, geht die Glaubwürdigkeit verloren

Ohne das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge wäre das Leid der Menschen im Gazastreifen noch viel größer. In dem Kriegsgebiet kämpfen die Helfer des UNRWA jeden Tag für das Überleben von mehr als zwei Millionen Kindern, Frauen und Männern. Über 150 UNRWA-Beschäftigte bezahlten ihren mutigen Einsatz mit dem Leben. Für all das verdient das Hilfswerk und sein Personal großen Respekt. Die Terrorismus-Vorwürfe aus Israel werfen jedoch einen dunklen Schatten auf die Hilfsorganisation, die so vielen Menschen beisteht.