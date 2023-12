Kommentar zum Trump-Urteil Gravierende Konsequenzen für Trump

Das oberste Gericht von Colorado hat mit dem Ausschluss Donald Trumps von den Vorwahlen ein historisches Urteil gefällt. Erstmals in der Geschichte der USA disqualifizierten die Richter darin unter Berufung auf den 14. Verfassungszusatz der USA einen Präsidentschaftskandidaten wegen Beteiligung an einem Aufstand gegen die Vereinigten Staaten. Das letzte Wort wird nun der Supreme Court in Washington haben, der sich kurzfristig dazu verhalten muss, ob er die Anfechtung des Urteils durch Trump annehmen wird. Sollte das mehrheitlich konservative Gericht den Fall nicht aufgreifen oder das Urteil von Colorado bestätigen, könnte dies gravierende Konsequenzen für Trump haben.