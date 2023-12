Frankreich Urteile in Prozess um Mord an Lehrer Paty in Paris erwartet

Der barbarische Mord an dem Lehrer Samuel Paty riss in Frankreich vor drei Jahren eine tiefe Wunde, die bis heute nicht verheilt ist. Daran dürften auch die an diesem Freitag erwarteten Urteile in einem ersten Prozess um den islamistisch motivierten Terrorakt kaum etwas ändern. Vor einem Pariser Jugendgericht mussten sich sechs Schüler verantworten, die mit der Bluttat etwas zu tun gehabt haben sollen.