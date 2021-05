Al-Kaida : US-Abzug aus Afghanistan: Experte warnt vor Al-Kaida

Der Terrorexperte Guido Steinberg, hier 2016 in Berlin, warnt vor einem möglichen Wiederaufstieg der Dschihadisten Al-Kaida in Afghanistan. Foto: Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin/Kabul Am 2. Mai 2011 tötete eine US-Spezialeinheit Al-Kaida-Chef Osama bin Laden. Zehn Jahre später ist das Terrornetzwerk noch aktiv. Der US-Abzug aus Afghanistan könnte ihm bald neue Chancen bieten.

Eine US-Spezialeinheit hatte Osama bin Laden an diesem Sonntag vor zehn Jahren im pakistanischen Abbottabad getötet. Der Al-Kaida-Chef war der meistgesuchte Terrorist weltweit. So galt er als Kopf unter anderem der Anschläge in New York und Washington am 11. September 2001. Dschihadisten verehrten ihn als charismatischen Anführer.