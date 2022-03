Chinas Machtanspruch : US-Delegation sichert Taiwan Unterstützung gegen China zu

Konvoi der Delegation ehemaliger hochrangiger US-amerikanischer Verteidigungs- und Sicherheitsbeamter, die vom Song-Shan-Luftwaffenstützpunkt in Taipeh abfahren, nachdem die Delegation in Taiwan angekommen ist. Foto: Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire/dpa

Taipeh Peking betrachtet die demokratische Insel Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Die USA haben sich der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet und liefern Waffen.

Bei einem Treffen mit Präsidentin Tsai Ing-wen sagte der frühere US-Generalstabschef Mike Mullen am Mittwoch in Taipeh, seine Delegation komme „in einem sehr schwierigen und kritischen Moment der Weltgeschichte“. Der Ex-Admiral verwies auf Äußerungen von US-Präsident Joe Biden, dass die Demokratie in der Welt wie jetzt in der Ukraine vor „alarmierenden Herausforderungen“ stehe.