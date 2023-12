Geheimdienste US-Diplomat soll jahrzehntelang für Kuba spioniert haben

Der ursprünglich aus Kolumbien stammende und später in die USA eingebürgerte Mann arbeitete nach Angaben des Justizministeriums unter anderem von 1994 bis 1995 im Nationalen Sicherheitsrat der US-Regierung und von 2000 bis 2002 als US-Botschafter in Bolivien. Mehr als zwanzig Jahre war er demnach in verschiedenen an das US-Außenministerium angedockte Positionen tätig. Von 2006 bis 2012 sei er Berater des Befehlshabers des Südlichen Kommandos des US-Militärs gewesen, zu dessen Zuständigkeitsbereich Kuba gehört.