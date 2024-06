Vor US-Fernsehduell Vorhang auf für die Joe-Donald-Show

Als Annalena Baerbock im September vergangenen Jahres an einem perfekten Sommerabend ihre Wagenkolonne in La Grange, Texas, anhalten ließ, war sie mitten drin: auf hartem Republikaner-Terrain, mehr noch in Trump-Land. Im „Back Porch Barbeque“ verdaute die deutsche Außenministerin bei Rinderbrust vom Grill, Krautsalat und Bier einer lokalen Brauerei aus Austin noch das Gespräch mit dem Gouverneur von Texas, Greg Abbott, einem strammen Republikaner. Gut, sie sei als Teenager schon einmal bei einer Cowboy-Hochzeit in Arizona gewesen, aber nun Texas, das sei etwas anderes. Baerbock knüpfte da bewusst einen Draht ins Republikaner-Lager, wo sie mit Gouverneur Abbott einen Trump-Mann weiß, weil ja nicht sicher ist, wer Präsident Nummer 47 der USA wird: Noch einmal Joe Biden oder erneut Donald Trump?