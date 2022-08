Medienbericht : US-Geheimdienste sollen Trump-Dokumente auswerten

Ex-US-Präsident Donald Trump vor seinem Anwesen in New York, dem Trump Tower. Foto: Julia Nikhinson/AP/dpa

Washington Der ehemalige US-Präsident Trump nahm bei seinem Auszug aus dem Weißen Haus geheime Dokumente mit. Nun sollen Geheimdienste prüfen, ob aus der Aufbewahrung in Trumps Anwesen in Florida Risiken für die nationale Sicherheit entstanden.

Das berichtete das Magazin „Politico“ unter Berufung auf ein Schreiben von Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines an hochrangige Mitarbeiter. Damit soll geklärt werden, ob aus der Aufbewahrung in Trumps Villa Mar-a-Lago in Florida Risiken für die nationale Sicherheit entstanden.