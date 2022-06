Michigan : US-Gouverneurskandidat wegen Kapitol-Attacke festgenommen

Allendale Kurz vor der ersten öffentlichen Anhörung im Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses zum Sturm auf das Kapitol wird der Republikaner Ryan Kelley festgenommen. Ihm wird Gewalt bei der Attacke vorgeworfen.

Wegen Beteiligung am Sturm auf das Kapitol in Washington ist ein Kandidat für das Amt des Gouverneurs im US-Bundesstaat Michigan vorübergehend festgenommen worden.

Das FBI habe Kelley in seinem Haus in Allendale festgenommen, berichteten mehrere US-Medien. Der Gouverneurskandidat sei nach seiner Festnahme vor einem Gericht in Grand Rapids erschienen, dann aber freigekommen. Am 16. Juni ist den Berichten zufolge eine virtuelle Anhörung Kelleys geplant. Auch das Haus des Kandidaten sei am Donnerstag durchsucht worden.