Nahe der Hauptstadt : US-Journalist in Ukraine-Krieg getötet

Kiew Ein amerikanischer Videojournalist ist bei Kiew unter Beschuss geraten. Die Ukrainer machen russische Streitkräfte für seinen gewaltsamen Tod verantwortlich.

Ukrainischen Angaben zufolge soll ein US-Journalist in der Ukraine getötet und ein weiterer verletzt worden sein. Die beiden Männer seien in der Ortschaft Irpin unter Beschuss geraten, teilte die Polizei des Gebietes Kiew mit.

Bei dem getöteten US-Amerikaner handelte es sich demnach um den 50 Jahre alten Videojournalisten Brent Renaud. Der Reporter war in der Vergangenheit nach Angaben seiner persönlichen Website zusammen mit seinem Bruder Craig Renaud für Video- und Filmprojekte im Irak und in Afghanistan. Ebenso berichtete er demnach über die Folgen des Erdbebens in Haiti, die Gewalt der Drogenkartelle in Mexiko und über die Lage junger Flüchtlinge in Zentralamerika.