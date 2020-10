USA in der Corona-Krise : US-Medizinjournal fordert Trumps Abwahl

USA in der Corona-Krise

In den USA wird die Kritik am Krisenmanagement von US-Präsident Donald Trump lauter. Jetzt meldet sich ein bedeutendes Magazin für Medizinier zu Wort, das Konsequenzen fordert.

Mit einer deutlichen Aufforderung, Donald Trump abzuwählen, wendet sich die bedeutendste medizinische Fachzeitschrift der USA an ihre Leser. Unter der Überschrift „Sterben im Führungsvakuum“ werfen die Herausgeber des „New England Journal of Medicine“ der Regierung Trump vollständiges Versagen in der Corona-Krise vor.