Staatsbesuch US-Präsident Biden in Belfast gelandet

Biden, der stolz auf seine irische Herkunft ist, will sich heute Nachmittag mit einer Ansprache an der Ulster University in Belfast an die Menschen in Nordirland wenden. Laut des Weißen Hauses waren auch Treffen mit den Chefs der wichtigen nordirischen Parteien geplant. Priorität seines Besuchs sei, die verschiedenen Abkommen und „den Frieden zu bewahren“, sagte Biden kurz vor seinem Abflug. „Es sieht so aus, als würden wir das schaffen“, fügte er hinzu.