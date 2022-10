Unwetter : US-Präsident Biden sagt Puerto Rico nach Hurrikan Hilfe zu

Ponce/Washington Puerto Rico litt noch unter den Folgen von Hurrikan „Maria“, als „Fiona“ auf Land traf. Bei seinem Besuch im Katastrophengebiet verspricht der US-Präsident nun Finanzhilfen in Millionenhöhe.

Nach großen Schäden durch den Hurrikan „Fiona“ hat US-Präsident Joe Biden den Menschen in Puerto Rico Unterstützung zugesagt. Die Menschen auf der Karibikinsel hätten so viel durchmachen müssen in den vergangenen Jahren und nicht immer rechtzeitig Hilfe bekommen, sagte Biden bei einem Besuch in dem US-Außengebiet in Anspielung auf die Vorgängerregierung.