Kehrtwende US-Präsidentensohn will doch vor Ausschüssen aussagen

Bidens Sohn hatte in der vergangenen Woche mit einem Überraschungsauftritt in einer öffentlichen Sitzung des Kontrollausschusses für Empörung gesorgt. Er tauchte ohne Ankündigung während der Eingangsstatements in einer öffentlichen Sitzung des Gremiums auf und nahm gemeinsam mit seinem Anwalt in der ersten Reihe Platz. Mehrere Republikaner fühlten sich durch Hunter Bidens Erscheinen provoziert, zwei Abgeordnete beschimpften ihn als feige. Der Ausschussvorsitzende hatte zeitweise Mühe, die Ordnung in der Sitzung wiederherzustellen.