Truppenabzug : US-Verteidigungsminister überraschend zu Besuch in Kabul

Inmitten von Diskussionen über einen Abzug der US-Truppen ist US-Außenminister Lloyd Austin (l) zu einem ersten Besuch in Afghanistan eingetroffen. Foto: Lisa Ferdinando/US Secretary of Defence/dpa

Kabul US-Verteidigungsminister Austin besucht das Krisenland Afghanistan - inmitten US-amerikanischer Überlegungen, ob ein vollständiger Truppenabzug bis 1. Mai erfolgen soll.

Zwei Monate nach dem Machtwechsel in Washington war dies Austins erster Afghanistan-Besuch in seiner neuen Funktion. Er kennt das kriegszerrissene Land aber gut. Der Ex-General war früher als Kommandeur des Zentralkommando der US-Streitkräfte auch für alle militärischen Operationen in Afghanistan verantwortlich. Der Besuch fällt in eine Zeit verstärkter US-Bemühungen, den Friedensprozess in Afghanistan voranzutreiben. Das Weiße Haus steht unter Druck, rasch zu handeln.