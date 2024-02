Krieg in Nahost US-Veto: UN-Resolution für Waffenruhe in Gaza scheitert

Netanjahu betonte am Wochenende, man werde sich dem internationalen Druck nicht beugen: „Wer uns an dem Einsatz in Rafah hindern will, sagt uns letztlich "Verliert den Krieg"“, so Netanjahu. Auch in Bezug auf die Frage nach einer Zweistaatenlösung nach Ende des Krieges betonte der Rechtspolitiker in einer Video-Botschaft seine harte Haltung: Auch im Falle einer Einigung mit den Palästinensern darauf beanspruche Israel die umfassende militärische Kontrolle über alle palästinensischen Gebiete.