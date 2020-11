Trump gegen Biden : Alle Entwicklungen und Ergebnisse zur US-Wahl

Liveblog In den USA wird der 59. Präsident gewählt. Das Rennen zwischen dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden gilt als offen. Alle Ergebnisse und Entwicklungen im Überblick.

Am 3. November wird in den USA der 59. Präsident gewählt. Der republikanische Amtsinhaber Donald Trump tritt gegen den demokratischen Herausforderer Joe Biden an. Da sich die gesamten USA über verschiedene Zeitzonen erstrecken, schließen die Wahllokale zu unterschiedlichen Zeiten. Das Ende der Wahl läutet der nördlichste Bundesstaat Alaska um sechs Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit (MEZ) ein. Richtig spannend wird es etwa gegen fünf Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit. Obamas Sieg war 2008 um diese Uhrzeit bereits so gut wie sicher. Trump hatte bei den Wahlen 2016 gegen sieben Uhr MEZ sehr hohe Gewinnchancen.