Wahl in den USA : Toter Politiker in den USA gewinnt Mandat

Toter Politiker in den USA gewinnt Mandat

Wahl in den USA

Washington In North-Dakota haben ein Drittel der Wähler für einen Politiker gestimmt, der verstorben ist. Der Republikaner David Andahl starb vor einem Monat nach einer Corona-Infektion.

Bei den Wahlen in den USA hat ein Kandidat einen Sitz im Regionalparlament des Bundesstaats North Dakota gewonnen, der bereits vor einem Monat nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben war. Der Republikaner David Andahl holte posthum etwa ein Drittel und damit die meisten Stimmen in seinem Wahlbezirk, wie örtliche Behördenvertreter am Mittwoch mitteilten.