Bundeszentrale für politische Bildung, GA und Phoenix : Hier können Sie die virtuelle lange US-Wahlnacht mitverfolgen

Bonn Die Welt blickt gebannt auf die US-Wahl. Die Bundeszentrale für politische Bildung bringt dazu gemeinsam mit dem GA und dem Fernsehsender Phoenix ein üppiges Programm an den Start. Jeder kann mitmachen und mitdiskutieren.

Der General-Anzeiger wird seine Leserinnen und Leser bis zur US-Wahl, in der Wahlnacht und danach mit aktuellen Nachrichten, Analysen und Interviews in der Zeitung und Online auf dem Laufenden halten. Die Bonner Bundeszentrale für Politische Bildung und deren Medienpartner, der GA und der Fernsehsender Phoenix, laden zudem alle Interessierten zur virtuellen „Langen US-Wahlnacht“ von Dienstag, 3. November auf Mittwoch, 4. November, ein. Die Veranstaltung läuft über den Anbieter Zoom (zur Anmeldung bitte hier klicken ). Alle Informationen gibt es unter www.bpb.de/us-wahlnacht

Dort treffen sich Politikinteressierte und diskutieren gemeinsam die Ereignisse im Laufe der Nacht. Neben dem gemeinsamen Verfolgen der Ergebnisse über die Berichterstattung bei Phoenix gibt es zahlreiche unterhaltsame und informative Zwischenrufe. Alle Teilnehmer sind herzlich eingeladen, Fragen zu stellen und sich an der Diskussion zu beteiligen.

Los geht es am Dienstag um 23 Uhr mit der deutschen Entertainerin mit US-amerikanischen Wurzeln, Gayle Tufts. Im Anschluss zeigt in einem „Live-Grill-Event“ Martin Block, Creative Burger Direktor bei der „Fetten Kuh“ in Köln, wie man den perfekten Burger vorbereitet. Ab Mitternacht ist dann ein virtuelles Kneipenquiz mit vielen Preisen angesetzt. Rezept und Einkaufsliste für den Burger erhalten Teilnehmer, die sich angemeldet haben, vorab.