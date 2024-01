Wahlen in den USA Der lange Weg ins Weiße Haus

Washington · Der Kampf um die Spitze der US-Politik erreicht mit den ersten Vorwahlen der Republikaner in Iowa am 15. Januar eine wichtige Etappe. So sicher das Rennen bis zum Wahltag wieder ein Marathon wird, so ungewiss bleibt bei diesen Präsidentschaftswahlen der Streckenverlauf.

01.01.2024 , 18:30 Uhr

US-Präsident Joe Biden winkt Anfang November 2022, als er die Bühne bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania verlässt. Foto: dpa/Patrick Semansky

Von Thomas Spang

Diesmal ist alles anders. Mit Joe Biden (81) und Donald Trump (77) treten erstmals zwei Amtsinhaber gegeneinander an. Ein amtierender Präsident, der wiedergewählt werden möchte. Und ein abgewählter Amtsinhaber, der die große Mehrheit seiner Partei mit der „großen Lüge“ von den angeblich gestohlenen Wahlen davon überzeugt hat, dass er eigentlich der legitime Präsident ist.