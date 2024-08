Kommentar zu den Umfragen im US-Wahlkampf Trump spürt Harris’ Aufwind

Donald Trump sieht seine Felle davonschwimmen. Nicht er, sondern Kamala Harris wird im Moment von einer Begeisterungswelle von Swing State zu Swing State getragen. Ungläubig sieht der „America-First“-Populist einen Enthusiasmus für die Präsidentschaftskandidatin, der an Barack Obamas „Yes we can“-Wahlkampf von 2008 erinnert. Jetzt skandieren die Menschen „Yes we Kam“ und katapultieren die Vizepräsidentin in den nationalen Umfragen an Trump vorbei. In den sieben Wechselwählerstaaten, deren Ausgang die Wahlen im November entscheiden dürften, geht der Trend für Harris ebenfalls stark nach oben.