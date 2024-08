Kommentar zu Trumps Behauptungen Realitätsverlust

In seinem Wahn flüchtet der Narzisst in eine Fantasiewelt, in der er der Größte bleibt. Einer, der in seiner Vorstellung mehr Menschen anzieht als Martin Luther King beim Marsch auf Washington. Wie Joe Biden 2020 nur Präsident werden konnte, weil er die Wahlen angeblich gestohlen hat, beruht die Kamalamania für ihn auf Manipulationen durch Künstliche Intelligenz.