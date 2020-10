Neue Richterin in den USA : Amy Coney Barrett bestätigt und vereidigt

Neue Richterin in den USA

Washington Es ist amtlich: Amy Coney Barrett zieht als neue Verfassungsrichterin in den Obersten Gerichtshof ein. Präsident Trump verspricht sich von der Ernennung einen politischen Triumph für den Wahlkampf. Die Katholikin Barrett gilt als konservativ.

Wieder steht Donald Trump auf dem hell angeleuchteten Balkon des Weißen Hauses, wie schon vor drei Wochen, nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus. Wieder lässt er sich feiern, diesmal Schulter an Schulter mit der frisch gekürten Verfassungsrichterin Amy Coney Barrett.

Der Präsident hatte auf Eile gedrängt: Noch am Montagabend (Ortszeit), kaum war Barrett vom Senat bestätigt worden, ließ er sie in seiner Residenz auch schon den Amtseid ablegen.

Der Jurist, der die Formel vorträgt, die sie nachzusprechen hat, Clarence Thomas, ist der einzige Afroamerikaner in der Neunerrunde der Supreme-Court-Richter. Auch davon verspricht sich Trump ein Stück Wahlkampfsymbolik, als Entgegnung an alle, die ihn für einen Rassisten halten.

Dann geht es hinauf auf den Balkon. Feierliche Musik. Von unten, wo Dutzende geladene Gäste versammelt sind, prasselnder Applaus. Man darf vermuten, dass der Amtsinhaber die schönen Bilder umgehend in seine nächsten Werbespots einbauen lässt.

„Versprechen gegeben! Versprechen gehalten!“ lautet ein Slogan, den seine Kampagne fast so oft bemüht wie das „Make America Great Again“. Nun ist es bereits das dritte Mal in knapp vier Amtsjahren, dass er entscheiden kann, wer eine freigewordene Stelle am Obersten Gericht besetzt.