Ende der Einreisebeschränkung Die USA bereiten sich auf einen Ansturm von Migranten vor

Erst strandeten ein paar Flüchtlinge vor der „Sacred-Heart“-Kirche unweit des Grenzübergangs Paso del Norte. Dann schlugen Hunderte Neuankömmlinge aus Mexiko auf dem Bürgersteig ihr Lager auf. So viele, dass die lokalen Behörden das „Campen“ auf den Straßen und in den Parks der US-Grenzstadt El Paso verboten. Vergeblich. Jetzt reicht die Schlange, so weit das Auge reicht. „Das ist eine wirkliche Krise“, sagt Rafael Garcia, der versucht, den Menschen vor seiner Kirche nach Kräften zu helfen. „Wie soll das erst nach dem 11. Mai werden?“, sorgt sich der Priester angesichts einer Realität, die Grenzstädte wie El Paso schon jetzt überwältigt.