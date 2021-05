Pandemie : USA befürworten Aussetzung von Corona-Impfstoff-Patenten

Washington WHO-Chef Tedros lobt den Kursschwenk der USA und spricht von einer „historischen Entscheidung“. Damit könne der globalen Ungleichheit bei der Impfstoff-Verteilung begegnet werden.

Die USA stünden hinter dem Schutz geistigen Eigentums, die Pandemie sei aber eine globale Krise, die außerordentliche Schritte erfordere, erklärte die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai am Mittwoch. Das Ziel sei, „so viele sichere und wirksame Impfungen so schnell wie möglich zu so vielen Menschen wie möglich zu bringen“, sagte Tai.