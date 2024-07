Lage im Überblick USA dringen auf Geisel-Deal - mahnende Worte an Netanjahu

In der kommenden Woche sollen die indirekten Verhandlungen, bei denen die USA, Katar und Ägypten vermitteln, in der katarischen Hauptstadt Doha fortgesetzt werden. Netanjahu hatte zuvor noch bei einer Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses entgegen den Hoffnungen von Angehörigen der 115 noch in Gaza verbliebenen Geiseln keine Vereinbarung angekündigt und stattdessen jegliche Kritik am Vorgehen in Gaza zurückgewiesen.