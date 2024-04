Kommentar zu Bidens Israel-Politik Biden will von Netanjahu Ergebnisse sehen

US-Präsident Joe Biden will nicht länger erlauben, dass der Schwanz mit dem Hund wackelt. Oder anders gesagt: Die USA erwarten, dass Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Wünsche der Supermacht in Gaza berücksichtigt. Bisher hat der Führer der Rechtsaußen-Koalition die Mahnungen aus dem Weißen Haus in den Wind geschlagen. Statt die Hamas gezielt zu bekämpfen, nahm er den Tod von mehr als 32.000 Zivilisten in Gaza in Kauf. Eine Opferzahl, die in keiner Relation zu dem Terror vom 7. Oktober steht. Große Teile der Enklave liegen in Schutt und Asche und es droht eine Hungersnot. Ein Angriff auf die mit Flüchtlingen überfüllte Stadt Rafah wäre eine Katastrophe mit Ansage.