Republikaner USA erwarten Präsidentschaftsbewerbung von DeSantis

Die Vereinigten Staaten erwarten die offizielle Präsidentschaftsbewerbung des populären Republikaners Ron DeSantis. Der momentan größte Konkurrent von Ex-Präsident Donald Trump für die republikanische Kandidatur will Berichten zufolge heute verkünden, dass er den demokratischen Präsidenten Joe Biden bei der Wahl 2024 herausfordern will. Der 44 Jahre alte Gouverneur von Florida soll seine Pläne ab 18.00 Uhr Ortszeit (Mitternacht MESZ) in einer Unterhaltung mit Twitter-Chef Elon Musk - ausgerechnet auf der Plattform, die Trump einst so exzessiv nutzte.