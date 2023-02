Konflikte : USA fordern UN-Sicherheitsrat zu Verurteilung Nordkoreas auf

Der UN-Sicherheitsrat in New York. Die Erprobung jeglicher ballistischer Raketen, die - je nach Bauart - auch einen Atomsprengkopf tragen können, ist Nordkorea durch UN-Beschlüsse untersagt. Foto: John Minchillo/AP/dpa

New York Die Drohungen gab es schon, dann feuert Nordkorea tatsächlich eine Langstreckenrakete ab - der erste Test seit Jahresbeginn. Aus Sicht von Japan und den USA muss der UN-Sicherheitsrat jetzt einschreiten.

Die USA haben den UN-Sicherheitsrat aufgefordert, die jüngsten Raketentests Nordkoreas zu verurteilen. Die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield sagte am Montag (Ortszeit) in New York, zu diesem Zweck würden die USA eine Präsidentenerklärung einbringen.