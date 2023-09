Aktivist USA: Indien-Hinweis zu Nijjar-Mord kam von Five-Eyes-Partnern

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hatte am vergangenen Montag in einer Rede vor dem Parlament indische Agenten der gezielten Ermordung des kanadischen Staatsbürgers Nijjar beschuldigt. Im Juni dieses Jahres hatten Maskierte auf den religiösen Aktivisten vor einem Sikh-Tempel nahe Vancouver geschossen, er starb wenig später an den Verletzungen.