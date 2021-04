Corona-Pandemie : USA investieren Milliardenbetrag in Kampf gegen Mutanten

In den USA werden Mutanten des Coronavirus in rund jedem zweiten Infektionsfall nachgewiesen. Foto: John Minchillo/AP/dpa

Washington Varianten des Coronavirus erschweren die Eindämmung der Pandemie. Die US-Regierung will nun die Genom-Sequenzierung ausbauen, um die Ausbreitung von Mutanten besser verfolgen zu können.

Die ursprüngliche Coronavirus-Variante findet sich demnach in den USA inzwischen nur noch in rund jedem zweiten Infektionsfall. „Neue und potenziell gefährliche Stämme des Virus machen die andere Hälfte aus“, hieß es in der Mitteilung weiter. Der Großteil der nun zur Verfügung gestellten Mittel solle in die Genom-Sequenzierung fließen, mit der neue Varianten festgestellt werden können.