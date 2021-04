Corona-Impfstoff : USA: Johnson&Johnson-Impfungen werden wieder aufgenommen

Washington Nach sechs Hirnvenenthrombosen-Fällen hatten die US-Behörden vor rund zehn Tagen die Impfungen mit Johnson&Johnson vorübergehend ausgesetzt. Nun ist der Wirkstoff wieder freigegeben worden.

Der Corona-Impfstoff vom US-Hersteller Johnson&Johnson kann in den USA uneingeschränkt wieder eingesetzt werden.

Zuvor hatte ein Beratergremium der CDC eine entsprechende Empfehlung abgegeben. Zehn Mitglieder des „Advisory Committee on Immunization Practices“ (ACIP) stimmten nach mehrstündigen Beratungen daür, vier dagegen, eins enthielt sich. Bei einer vorherigen Sitzung in der vergangenen Woche hatte sich das Gremium vertagt, um vor einer Empfehlung zum weiteren Vorgehen zunächst weitere Informationen zu sammeln. „Wir haben uns die Zeit genommen, die wir brauchten, um dieses Thema ausführlich zu untersuchen“, sagte CDC-Chefin Rochelle Walensky.

Vor rund zehn Tagen hatten CDC und FDA eine vorübergehende Aussetzung der Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson&Johnson beschlossen, nachdem in den USA in diesem Zusammenhang zunächst sechs Fälle von Hirnvenenthrombosen erfasst worden waren. Die Aussetzung sei aus einem „Übermaß an Vorsicht“ empfohlen worden, hieß es.