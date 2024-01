„Palmetto“-Thatcher will gewinnen Bei den US-Republikanern kann nur noch eine Kandidatin Donald Trump stoppen

Haley ist sich da nicht so sicher. Am Freitagabend hatte Trump bei einer Kundgebung vor Tausenden Fans der „Make-America-Great-Again“-Bewegung in Concord seine Herausforderin mit der ehemaligen Speakerin der Demokraten Nancy Pelosi verwechselt. Während er über den Aufruhr am 6. Januar 2021 sprach, benutzte er ein halbes Dutzend mal den falschen Namen. „Nikki Haley war verantwortlich für die Sicherheit.“ Sie habe weder ein Amt innegehabt noch sei sie in Washington gewesen, kommentierte Haley die Verwirrung.