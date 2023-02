Verteidigung : USA: Rätsel um weiteres „Flugobjekt“ nach Abschuss

Sicherheitsratssprecher John Kirby am Freitag beim Briefing im Weißen Haus. Foto: Susan Walsh/AP/dpa

Washington Nach dem Abschuss eines chinesischen Ballons holt das US-Militär nun auch über Alaska ein „Flugobjekt“ vom Himmel. Worum es sich handelt und woher es stammt, ist noch völlig unklar.

Die US-Luftwaffe hat am Freitag ein weiteres „Flugobjekt“ über amerikanischem Territorium abgeschossen - doch viele Fragen zu dem Vorfall sind weiterhin offen.

So blieb zunächst unklar, wo das Flugobjekt hergekommen war und welchem Zweck es diente. Es habe keine Überwachungsausrüstung gehabt, berichtete der Sender CNN am Abend (Ortszeit) unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter. Nach Angaben des Militärs stellte der Abschuss über dem US-Bundesstaat Alaska kein größeres Risiko für Menschen oder Gebäude am Boden dar.