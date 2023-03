Demokratie-Krise in Israel USA setzen Netanjahu unter Druck

Ursprünglich wollte Benjamin Netanjahu an diesem Mittwoch bei Joe Bidens Demokratie-Gipfel in der amerikanischen Hauptstadt auftreten – live und persönlich. Angesichts der massiven Proteste in Israel gegen die geplante Justizreform der rechts-religiösen Regierung hat Bibi, wie Netanjahu genannt wird, seine Reise abgesagt. Stattdessen nahm er eine Videoansprache auf, die er bereits nach Washington übermittelte.