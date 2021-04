US-Verteidigungsminister : USA stationieren 500 zusätzliche Soldaten in Deutschland

Berlin Der frühere US-Präsident Donald Trump wollte noch einen Teil der US-Streikräfte aus Deutschland abziehen. Unter seinem Nachfolger Joe Biden gibt es nun eine überraschende Entwicklung.

Die USA stocken ihre Truppen in Deutschland um 500 Soldaten auf. Das kündigte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Dienstag nach einem Treffen mit seiner Amtskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer in Berlin an.