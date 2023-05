Tödliche Drogen Die USA steckt in der Fentanyl-Krise

Auf dem Höhepunkt seines Erfolgs lebte Alan Allawi in einer vornehmen Villa vor den Toren der texanischen Ölmetropole Houston. Er fuhr einen weißen Maserati Gran Turismo, bestellte 500-Dollar-Champagner im Vip-Bereich angesagter Clubs wie andere ein Bier. Und stattete dem Krypto-Unternehmer Kunal Kalra regelmäßig Besuche in seinem Salon von Los Angeles ab. Dort rauchte er Zigarre und tauschte am Automaten Bitcoins in Bargeld um. Viel. So viel, dass Kalra das Geschäft für eine saftige Gebühr bald auch online abwickelte.