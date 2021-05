Sieg für Putin : USA und Ukraine verlieren Kampf gegen Nord Stream 2

Das russische Rohr-Verlegeschiff „Akademik Tscherski“ im Wismarer Seehafen. In der Bundesregierung sorgt der weitgehende Sanktionsverzicht der USA erst einmal für Aufatmen. Foto: Jens BŸüttner/dpa-Zentralbild/dpa

Washington/Moskau Der Widerstand der USA gegen die deutsch-russische Ostsee-Gasleitung ist gebrochen. Vor allem Kremlchef Putin kann sich als Sieger in dem Streit um Nord Stream 2 sehen. Größte Verliererin ist die Ukraine als bisher wichtigstes Transitland für russisches Gas nach Europa.

Von Can Merey und Ulf Mauder, dpa

An markigen Sprüchen rund um Nord Stream 2 mangelt es in Washington nie. „So sieht eine sterbende Pipeline aus“, sagt ein ranghoher Vertreter der Regierung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump noch im November.

Durchgesetzt hat sich nicht nur Deutschland, das sich eine Einmischung der USA in die EU-Energiepolitik verbittet. Gewinner in dem Konflikt ist vor allem Kremlchef Wladimir Putin, der die Sanktionen gegen das Milliardenprojekt des staatlichen Energieriesen Gazprom von Anfang an als illegal kritisiert hatte. Nicht nur einmal machte der auch „Gas-Putin“ genannte Präsident deutlich, dass die Rohstoff-Großmacht alles unternehmen werde, um Nord Stream 2 umzusetzen - gegen alle Widerstände hinweg.