Kommentar zu Trump und der US-Wahl 2024 ist ein Schicksalsjahr für die Demokratie

Das neue Jahr steht ganz im Zeichen Donald Trumps. Sollte dem Ex-Präsidenten am 5. November 2024 die Rückkehr ins Weiße Haus gelingen, erwartet die Demokratie in Amerika und das westliche Bündnis ein neuer Stresstest. Eine Regierung Trump 2.0 verfügte über institutionelles Wissen, das während der ersten Amtszeit nicht vorhanden war. Damit bekäme der Bewunderer von Autokraten und Diktatoren vier Jahre Zeit zu schaffen, was am 6. Januar 2021 gescheitert war: die Demokratie in den USA abzuschaffen. Der Frontalangriff auf den friedlichen Machtwechsel nach freien und fairen Wahlen war ein Vorgeschmack auf das, was bei einer Wiederwahl Trumps droht.