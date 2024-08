Lage im Überblick USA: Waffenruhe in Gaza hängt an Hamas-Chef Sinwar

Angesichts drohender Vergeltungsschläge des Irans und seiner Verbündeten gegen Israel ist die Sorge vor einer Eskalation in der ganzen Region groß. Die USA arbeiteten weiterhin intensiv an einer Entschärfung der Lage und stünden dazu in ständigem Kontakt mit Partnern in der Region und darüber hinaus, sagte Blinken. „Ich glaube, dass eigentlich niemand eine Eskalation will, niemand will eine Ausweitung des Konflikts, aber es ist sehr wichtig, dass es dazu kommen könnte, selbst wenn es unbeabsichtigt ist.“