Corona-Pandemie : USA will Aussetzung von Patenten für Corona-Impfstoffe

USA will Aussetzung von Patenten für Corona-Impfstoffe

Washington Die US-Regierung greift zu einem ungewöhnlichen Mittel: Für Corona-Impfstoffe sollen zeitweise keine Patente gelten. Damit könnte die Produktion langfristig deutlich angekurbelt werden.

Die USA stünden hinter dem Schutz geistigen Eigentums, die Pandemie sei aber eine globale Krise, die außerordentliche Schritte erfordere, erklärte die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai am Mittwoch. Das Ziel sei, „so viele sichere und wirksame Impfungen so schnell wie möglich zu so vielen Menschen wie möglich zu bringen“, sagte Tai.