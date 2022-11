Zwischenwahlen : USA zittern Ausgang der folgenreichen „Midterms“ entgegen

Washington Es ist keine Präsidentenwahl, doch die „Midterms“ könnten Folgen über die USA hinaus haben. Für Biden entscheidet sich, wie viel er in zwei Jahren noch erreichen kann. Trump heizt die Stimmung an.

Mit Spannung erwarten die USA den Ausgang der Parlamentswahlen, die über das künftige Machtgefüge in Washington entscheiden. Bei den „Midterms“ in der Mitte der vierjährigen Amtszeit von Präsident Joe Biden wurde über die Mehrheitsverhältnisse im Kongress abgestimmt.

Letzte Wahllokale schließen am deutschen Mittwochmorgen

Biden rief die Wahlberechtigten auf, ihrer Stimme Gehör zu verschaffen und wählen zu gehen. Angefangen bei Bundesstaaten wie Vermont, Connecticut oder New York im Osten des Landes öffneten nach und nach die Wahllokale im ganzen Land. Die Vereinigten Staaten erstrecken sich über mehrere Zeitzonen. Die letzten Wahllokale im äußersten Westen sollten am deutschen Mittwochmorgen schließen. Bis dahin wurden auch erste aussagekräftige Ergebnisse erwartet.

Viele Menschen hatten bereits vor dem eigentlichen Wahltag die Möglichkeit genutzt, per Briefwahl oder persönlich abzustimmen. Wegen einiger knapper Rennen könnte der Ausgang der Wahlen nach Einschätzung mancher Experten aber erst nach mehreren Tagen oder sogar Wochen feststehen. Und so stimmten auch Fernsehmoderatoren die Zuschauer auf eine Wahlwoche oder gar einen „Wahlmonat“ ein. Auch Biden hatte die Bürger vor der Wahl zu Geduld aufgerufen.

Am Vorabend des Wahltags deutete Trump an, dass er kommende Woche eine neue Kandidatur für das Präsidentenamt im Wahljahr 2024 bekanntgeben könnte. Trump stellte bei einem Auftritt in Ohio für den 15. November eine „sehr große Mitteilung“ in Aussicht. Zuvor waren bei seinem Auftritt zur Unterstützung mehrerer republikanischer Kandidaten auf Leinwänden Umfragezahlen eingeblendet worden, die ihm den größten Zuspruch unter möglichen Bewerbern fürs Weiße Haus bescheinigten. „Vier weitere Jahre!“, rief daraufhin die Menge.