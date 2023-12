Krieg in Nahost USA zunehmend besorgt über Israels Militärkampagne

Lloyd Austin ist kein Mann der großen Worte. Doch wenn der US-Verteidigungsminister spricht, haben sie Gewicht. So bei seinem zweiten Besuch in Israel seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober, der eine klare Mission verfolgte. Im Auftrag des US-Präsidenten sollte er der Regierung Benjamin Netanjahus einschärfen, dass der Zeitpunkt gekommen sei, den Krieg gegen die Hamas in die nächste Phase zu überführen.