Katholische Kirche Vatikan: Papst soll Krankenhaus am Samstag verlassen

Papst Franziskus soll das Krankenhaus an diesem Samstag verlassen. Das kündigte Matteo Bruni, der Sprecher des Heiligen Stuhls, am Freitag an. Nach Auswertung der jüngsten medizinischen Tests dürfe Franziskus nach dann drei Nächten stationärer Behandlung in der Poliklinik Gemelli in seine Wohnung zurückkehren. Damit steigen die Chancen, dass das Oberhaupt der katholischen Kirche in der Karwoche und an Ostern an wichtigen Messen teilnehmen kann. Über entsprechende Planungen gab es vom Vatikan noch keine Auskunft.