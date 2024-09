Nach Vorwurf des Wahlbetrugs Venezuela vertreibt Oppositionsführer - Asyl in Spanien

Der in Venezuela per Haftbefehl verfolgte Oppositionsführer Edmundo González fliegt nach Spanien, um dort politisches Asyl zu beantragen. Rund sechs Wochen nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl stieg der zuvor tagelang untergetauchte 75-Jährige in Caracas mitten in der Nacht in eine Maschine der spanischen Luftwaffe. Diese sollte am späteren Nachmittag in Madrid landen. Spaniens Außenminister José Manuel Albares sagte, man werde González „natürlich“ Asyl gewähren.